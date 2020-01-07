Ülkemizin birçok bölgesinde yağışlar etkisini gösteriyor. Bu kapsamda Milyonlarca öğrenci yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapora göre birçok ilimizde yağışlar etkisini gösterecek. İstanbul'da iki gündür etkili olan fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle 108 çatı uçtu, 3 istinat duvarı çöktü, 8 araçta hasar meydana geldi. Bu nedenle özellikle şu saatlerde öğrenciler İstanbul'da yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.