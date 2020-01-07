Ülkemizin birçok ilinde yağışlar etkisini gösterirken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "kırmızı kod" uyarısı yapılan Mersin'de şiddetli yağış nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı, taşan dere suları 20 aracı sürükledi. Antalya'da ise şiddetli yağış ve hortum tarım arazisi ve seralara zarar verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapora göre birçok ilimizde kar yağışı etkisini gösterecek. Peki, Mersin'de yarın okullar tatil mi? 8 Ocak Çarşamba Mersin için Valilik ve MEB tatil açıklaması var mı?

MERSİN'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Mersin'in Erdemli ilçesinde zemin katlarını su basan okul 1 günlüğüne tatil edildi. İlçede kar sebebiyle de 4 okul yarın için tatil edildi.

Yarın hangi illerde kar tatili var? 8 Ocak Çarşamba okulların tatil edildiği il ve ilçeler hangileri?

Aşırı yağış sonrası sel ve su baskını riski bulunan sağlık meslek eğitimi verilen Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bugün için tatil edilmişti. İçerisinde öğrencilerin bulunmadığı okulda su baskını yaşandı. Okulun zemin katları ile okul bahçesindeki spor sahası sular altında kaldı. Erdemli Kaymakamı Avni Kula, beraberinde Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve okul idaresiyle birlikte sınıf ve koridorlarda incelemede bulundu. Yapılan inceleme neticesinde okulun 1 günlük tatil edilmesine karar verildi.

Mersin'in diğer ilçelerinde okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.