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Kütahya'da bir evde iki ceset bulundu

Kütahya'da Süleyman Özdemir'e ulaşamayan yakınları, dün polisi aradı. Ekipler evde, Emine Arslan'ın (50) göğsü ile boğazından bıçaklanmış cansız bedeni bulundu. Özdemir'e ait olduğu sanılan erkek cesedinin ise belden yukarısının yandığı belirlendi. Emniyet güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Evden 2 ceset çıktı
Kütahya'da Süleyman Özdemir'e ulaşamayan yakınları, dün polisi aradı. Ekipler evde, Emine Arslan'ın (50) göğsü ile boğazından bıçaklanmış cansız bedeni bulundu. Özdemir'e ait olduğu sanılan erkek cesedinin ise belden yukarısının yandığı belirlendi. Emniyet güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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