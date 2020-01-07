Aybike Alev Yanar (35), 20 yaşında kaptan olup, 'Türkiye'nin en genç kadın kaptanı' unvanını aldı. Ancak adı, başarıyla değil şantajla anıldı! Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar'ın (55) yatında çalışan Yanar, işadamıyla aşk yaşadı. Gizlice çektiği özel görüntülerle Akpınar'a şantaj yaptı.
Kıbrıslı işadamının şikayeti üzerine 6 yıla kadar hapsi istenen Yanar hakkında defalarca uzaklaştırma kararı uygulandı. Bugüne kadar 3 kez zorlama hapis yattı, ancak yine uslanmadı.
Serhat Akpınar
'GEMİLERİ YAKARIM'
Son olarak "Ne hapisten korktum ne parasız kalmaktan. Bu mağduriyetimi gidereceksin yoksa gemileri yakacağım. Beni mahkeme ve polisle durduramayacağını anlamış olman lazım" mesajlarıyla işadamını ve eşini rahatsız ettiği ortaya çıktı. İşadamı Akpınar, geçen 25 Aralık'ta 7'nci kez mahkemeye başvurarak eski aşkı hakkında bir ay süreyle tedbir kararı aldırdı.
ALİ OKTAY
Kıbrıslı işadamının şikayeti üzerine 6 yıla kadar hapsi istenen Yanar hakkında defalarca uzaklaştırma kararı uygulandı. Bugüne kadar 3 kez zorlama hapis yattı, ancak yine uslanmadı.
Serhat Akpınar
'GEMİLERİ YAKARIM'
Son olarak "Ne hapisten korktum ne parasız kalmaktan. Bu mağduriyetimi gidereceksin yoksa gemileri yakacağım. Beni mahkeme ve polisle durduramayacağını anlamış olman lazım" mesajlarıyla işadamını ve eşini rahatsız ettiği ortaya çıktı. İşadamı Akpınar, geçen 25 Aralık'ta 7'nci kez mahkemeye başvurarak eski aşkı hakkında bir ay süreyle tedbir kararı aldırdı.
ALİ OKTAY
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