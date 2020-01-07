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'da 15 yıldır kayıp olan şahsın akrabaları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Çumra'da 15 yıl önce kaybolan 'in, eşi, üvey oğlu ve kayınpederi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. 3 kişi, gözaltına alındı. 'i ilaçla uyutup iple boğarak öldürdüklerini söyledi. Daha sonra da cesedi pancar kamyonuna yükleyerek dağlık alana gömdüklerini itiraf etti.

15 yıllık vahşet
Konya Çumra'da 15 yıl önce kaybolan Necati Keleş'in, eşi, üvey oğlu ve kayınpederi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. 3 kişi, gözaltına alındı. 'i ilaçla uyutup iple boğarak öldürdüklerini söyledi. Daha sonra da cesedi pancar kamyonuna yükleyerek dağlık alana gömdüklerini itiraf etti.

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