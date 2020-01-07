Konya Çumra'da 15 yıl önce kaybolan Necati Keleş'in, eşi, üvey oğlu ve kayınpederi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. 3 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler Keleş'i ilaçla uyutup iple boğarak öldürdüklerini söyledi. Daha sonra da cesedi pancar kamyonuna yükleyerek dağlık alana gömdüklerini itiraf etti.
- Yaşam
- 07.01.2020
- Gazete
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