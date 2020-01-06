Balıkesir, Çanakkale ve Kütahya'da yarın okullar tatil mi? 7 Ocak Salı kar tatili açıklaması yapıldı mı?

Akşam saatlerinden itibaren birçok il ve ilçede okulların tatil olduğuna dair son dakika haberleri geliyor. Yaşadığı ilde kar yağışı olan öğrenciler ise bu nedenle yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Kar yağışı birçok ilimizde yaşamı olumsuz etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda milyonlarca öğrenci ve veli Balıkesir, Çanakkale ve Kütahya'da yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor.

BALIKESİR, ÇANAKKALE VE KÜTAHYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Dursunbey ilçesi ve kırsal mahallelerde sabah başlayan kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada'da ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Kütahya kent merkezi ile Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar, Hisarcık ve Simav ilçelerinde tüm okullarda, Domaniç, Gediz, Emet, Tavşanlı, Pazarlar ve Şaphane ilçelerinde ise taşımalı sistemin uygulandığı okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Balıkesir, Çanakkale ve Kütahya'nın diğer ilçelerinde okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.