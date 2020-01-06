Konya, Manisa ve Isparta'da yarın okullar tatil mi? 7 Ocak Salı kar tatili açıklaması geldi mi?

Akşam saatlerinden itibaren birçok il ve ilçede okulların tatil olduğuna dair son dakika haberleri geliyor. Yaşadığı ilde kar yağışı olan öğrenciler ise bu nedenle yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Kar yağışı birçok ilimizde yaşamı olumsuz etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda milyonlarca öğrenci ve veli Konya, Manisa ve Isparta'da yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor.

KONYA, MANİSA VE ISPARTA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Konya'nın 7 ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. İlçe Kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle Taşkent, Hüyük, Derebucak, Yalıhüyük, Seydişehir, Bozkır ve Hadim'de ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Manisa'nın Akhisar ve Ahmetli ilçelerindeki bazı okullarda yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Şehrin yüksek kesimlerinde sabahtan bu yana devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sebebiyle Akhisar'da Hanpaşa, Kömürcü ve Dağdere mahallelerindeki okullar ile Ahmetli'de taşımalı eğitim yapılan Bahçecik ve Hacıköse mahallelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Isparta'da, etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın için 6 ilçede okullar tatil edildi. Isparta genelinde dün gece başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Isparta ve çevresinde etkili olan ve devam eden kar yağışı nedeniyle 7 Ocak 2020 Salı günü Yenişarbademli, Şarkikaraağaç, Aksu, Eğirdir, Senirkent ve Gelendost ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Konya, Manisa ve Isparta'nın diğer ilçelerinde okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.