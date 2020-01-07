Türkiye genelinde etkisini sürdüren soğuk hava dalgasının ardından vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Kar yağışı birçok ilimizde yaşamı olumsuz etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda milyonlarca öğrenci ve veli Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, Çanakkale'de yarın okullar tatil mi? Çanakkale'de okullar hangi ilçelerde tatil?

ÇANAKKALE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Çanakkale'nin Çan ve Yenice ilçelerinde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi.