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  • 07.01.2020 17:18
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 17:21

? Hangi ilçeler tatil? 8 Ocak Çarşamba kar tatili açıklaması geldi mi?

? Ocak ayının ilk günlerinde ülkemizin birçok ilinde şiddetli yağışlar ve kar yağışları görülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapora göre birçok ilimizde kar yağışı etkisini gösterecek. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası eğitimi zaman zaman olumsuz etkiliyor. Ülkemizin birçok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağı yer alıyor. Peki, 'de yarın okullar hangi ilçelerde tatil? İşte cevabı...

O ilde eğitime kar engeli

Türkiye genelinde etkisini sürdüren soğuk hava dalgasının ardından vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Kar yağışı birçok ilimizde yaşamı olumsuz etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda milyonlarca öğrenci ve veli Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, Çanakkale'de yarın okullar tatil mi? Çanakkale'de okullar hangi ilçelerde tatil?

ÇANAKKALE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Çanakkale'nin Çan ve Yenice ilçelerinde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

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