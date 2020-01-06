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  • Son Güncelleme: 07.01.2020 00:00

Yenikapı-Atatürk Havalimanı hattında | Seferler normale döndü

Son dakika haberine göre Yenikapı-Atatürk Havalimanı hattında meydana geldi. M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında seferler normale döndü.

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