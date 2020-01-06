Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 7 Ocak hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Meteoroloji'den Mersin için 'kırmızı kodlu' uyaru yapılırken, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği bildirildi. Öte yandan İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış, kar ve fırtına uyarıları yapıldı. İşte 7 Ocak Meteoroloji hava durumu uyarıları...

MERSİN VE ADANA İÇİN 'HORTUM' UYARISI

Son değerlendirmelere göre, Mersin ve Adana'da, bugün sabah saatlerinden itibaren görülecek kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın, çarşamba sabah saatlerine kadar Mersin il merkezi ve kıyı ilçeleri ile Adana'nın batısında şiddetli ve yer yer aşırı (100-200 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Bu kapsamda vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

İSTANBUL'DA KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!

Yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Hatay, Osmaniye ve Antalya'nın doğu kıyıları ile Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli Adana çevrelerinde yer yer şiddetli, Mersin çevrelerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Çanakkale'nin doğu (Bayramiç, Yenice, Biga, Çan), Balıkesir'in batı (Balya, Gönen, İvrindi), Kırklareli'nin doğu (Pınarhisar, Vize, Demirköy) ve Tekirdağ'ın kuzeydoğu (Kapaklı ve Saray), Mersin ve Adana'nın iç ve dağlık kesimlerinde yoğun olması beklendiğinden buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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