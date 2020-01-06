Hacı adayları heyecan içinde! 2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet takvimi!

2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hacca, bu yıl gitmek üzere ilk defa kayıt yaptıran adaylar kura tarihini heyecanla bekliyordu. Diyanet İşleri Başkanlığınca 2020 yılı hac kura takvimi belirlendi. Kura çekimi için geri sayım başlarken hac kuraları ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Peki, 2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kesin kayıt tarihi ne zaman? İşte 2020 Hac kura ve kesin kayıt takvimi...

HAC 2020 KURA VE KESİN KAYIT TARİHİ NE ZAMAN?

Gelecek yılın hac kurası, Diyanet İşleri Başkanlığınca 9 Ocak 2020'de çekilecek.

Hac kesin kayıtları, 13-24 Ocak 2020'de her ilde yapılacak.