Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 06.01.2020 10:36
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 10:36

Hacı adayları heyecan içinde! 2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet takvimi!

Hac ibadetini yapmak üzere 2020'de ilk kez kutsal topraklara gitmek isteyenler 13 Aralık Cuma gününe kadar ön kayıt başvurularını gerçekleştirdiler. Başvuruların tamamlanmasının ardından kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Diyanet tarafından kura takvimi belirlendi. Peki, 2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek? ?

2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hacca, bu yıl gitmek üzere ilk defa kayıt yaptıran adaylar kura tarihini heyecanla bekliyordu. Diyanet İşleri Başkanlığınca 2020 yılı hac kura takvimi belirlendi. Kura çekimi için geri sayım başlarken hac kuraları ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Peki, 2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kesin kayıt tarihi ne zaman? İşte 2020 Hac kura ve kesin kayıt takvimi...

HAC 2020 KURA VE KESİN KAYIT TARİHİ NE ZAMAN?

Gelecek yılın hac kurası, Diyanet İşleri Başkanlığınca 9 Ocak 2020'de çekilecek.

Hac kesin kayıtları, 13-24 Ocak 2020'de her ilde yapılacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriHacı adayları heyecan içinde! 2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet takvimi!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri