Olay, Osmangazi İlçesi Hocahasan Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre sevgilisinin büyü yaptığını öne süren 38 yaşındaki S.Ö. bıçakla kendine zarar vermeye başladı.
Olay, Osmangazi İlçesi Hocahasan Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre sevgilisinin büyü yaptığını öne süren 38 yaşındaki S.Ö. bıçakla kendine zarar vermeye başladı.
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