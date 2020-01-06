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  • 06.01.2020 10:05
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 10:07

'da şoke eden olay! "Sevgilim bana büyü yaptı" deyip...

’da sevgilisinin kendisine büyü yaptığını söyleyen kadın, önce kendisine bıçakla zarar verip sonra i birbirine kattı. Polislerin çabalarıyla ikna olan kadın tedavi altına alındı.

Olay, Osmangazi İlçesi Hocahasan Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre sevgilisinin büyü yaptığını öne süren 38 yaşındaki S.Ö. bıçakla kendine zarar vermeye başladı.

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