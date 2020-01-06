Eşi yoğun bakımdan çıkamadı! Hukuk mücadelesi başlattı

İhmal, iki çocuğu annesiz bıraktı. Korkunç olay, İstanbul Maltepe'de yaşandı. 12 yıllık evli Pınar-İbrahim Alaca çifti, ikinci çocuklarını 23 Aralık'ta Ataşehir'deki bir hastanede kucaklarına aldı. Sezaryen doğum yapan Pınar Alaca (36), iki gün sonra şiddetli mide ve sırt ağrısı yaşamaya başladı. Doğum yaptığı hastane, genç anneyi başka bir hastaneye yolladı. Üsküdar'daki hastanede takılan serum, Alaca'nın ağrılarına çare olmadı.
İKİ KEZ KALBİ DURDU
Ağrılar içerisinde tam üç ayrı hastaneye giden Pınar Alaca, ya ağrı kesici verilerek ya da serum takılarak evine yollandı. Son gittiği hastanede iki defa kalbi duran genç kadının karaciğerinde yırtık olduğu anlaşıldı. Ameliyata alınan talihsiz kadın, kurtarılamadı. İbrahim Alaca, eşinin ihmale kurban gittiğini vurguladı. "Gittiğimiz hastanelerde ağrı kesici vurup gönderdiler. Doktorlar, 'Bu ağrı kesiciyi yaptık ama ağrı geçmiyor, bir araştırmaya alalım' demediler. Daha sonra eşimi ameliyata aldılar. "Eşinin karaciğerinde yırtılma olmuş" dediler. Eşim 15-20 dakika sonra hayatını kaybetti" ifadesini kullandı.
İbrahim Alaca, iki evladına sarılarak acısını unutmaya çalışıyor.
CEZALARINI ÇEKSİNLER
İki evladıyla bir başına kalan İbrahim Alaca, hastane hakkında şikayetçi olduğunu söyledi. "Başka çocuklar annesiz kalmasın" dedi.
İKİ KEZ KALBİ DURDU
Ağrılar içerisinde tam üç ayrı hastaneye giden Pınar Alaca, ya ağrı kesici verilerek ya da serum takılarak evine yollandı. Son gittiği hastanede iki defa kalbi duran genç kadının karaciğerinde yırtık olduğu anlaşıldı. Ameliyata alınan talihsiz kadın, kurtarılamadı. İbrahim Alaca, eşinin ihmale kurban gittiğini vurguladı. "Gittiğimiz hastanelerde ağrı kesici vurup gönderdiler. Doktorlar, 'Bu ağrı kesiciyi yaptık ama ağrı geçmiyor, bir araştırmaya alalım' demediler. Daha sonra eşimi ameliyata aldılar. "Eşinin karaciğerinde yırtılma olmuş" dediler. Eşim 15-20 dakika sonra hayatını kaybetti" ifadesini kullandı.
İbrahim Alaca, iki evladına sarılarak acısını unutmaya çalışıyor.
CEZALARINI ÇEKSİNLER
İki evladıyla bir başına kalan İbrahim Alaca, hastane hakkında şikayetçi olduğunu söyledi. "Başka çocuklar annesiz kalmasın" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.