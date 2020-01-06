Kabusa uyandık

Denizli'de diş hekimi Betül Karaayvaz, yeni yılı arkadaşlarıyla coşku içinde karşılamak istedi. 100 liralık uyuşturucu kullandı, yaşamını yitirdi. Partiye katılanlardan A.Ş., "Başlangıçta her şey çok güzeldi. Kahkahalar, espriler havada uçuşuyordu. Sabah ise tam bir kabustu. Çığlıklar, ağlama sesleri, ambulans sirenleri... Elimden gelse o günü tamamen unuturum"dedi.
- Yaşam
- 06.01.2020
- Gazete
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