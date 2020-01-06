Erzurum sağlık ekibi, atla geldikleri köydeki hastayı kızakla götürdü

Erzurum'un Hınıs ilçesine 30 kilometre uzaktaki Çilligöl Mahallesi'nde yaşayan Songül Yılmaz (41) rahatsızlandı. Yol yoğun kar yağışı nedeniyle kapandığı için at üzerinde mahalleye ulaşabilen sağlık ekipleri, Yılmaz'ı 4 saat atlı kızakla çekerek 7 kilometre mesafedeki ambulansa taşıdı. Ambulansta sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Songül Yılmaz, Hınıs Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
- Yaşam
- 06.01.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.