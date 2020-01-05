Çanakkale'de yarın okullar tatil mi? Türkiye'nin birçok ilinde etkisini gösteren kar yağışlarının ardından vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıları yakından takip ediyor. Aynı zamanda Çanakkale'de yaşayan öğrenci ve veliler okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Bu hafta birçok ilimizde kar yağışları başladı. Kar yağışları eğitim hayatını da olumsuz etkiliyor. Yurdun büyük bir kesimini etkisi altına alan kar yağışı Çanakkale'de de etkili olacak. Sıcaklıkların 0 dereceye kadar inmesi beklenirken MGM'den vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarı yapıldı. Çanakkale'de okullar tatil edilecek mi konusunda Valilik'ten son dakika açıklaması gelmesi durumunda haberimizde yer alacaktır.

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