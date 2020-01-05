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  • 05.01.2020 18:17
  • Son Güncelleme: 05.01.2020 18:17

Valiliğinden flaş '' uyarısı

Valiliğinden flaş uyarısı geldi. Kentte yarın için kuvvetli fırtına beklendiği belirtilerek, olası soba ve zehirlenmelerine karşı uyarıda bulunuldu.

Ankara Valiliğinden 'fırtına' uyarısı

Valiliğince kentte yarın için kuvvetli beklendiği belirtilerek, olası soba ve zehirlenmelerine karşı uyarıda bulundu.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre yarın Ankara ve çevresinde fırtınanın saatte 50-80 kilometre seklinde esmesi beklendiğinden soba ve doğal gaz zehirlenmeleri, ağaç devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusu kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

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