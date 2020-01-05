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  • 05.01.2020 18:24
  • Son Güncelleme: 05.01.2020 18:24

ve 'da yarın mi? 6 Ocak Pazartesi Erzurum ve Erzincan Valiliği kar tatili açıklaması...

Türkiye'nin birçok ilinde etkisini gösteren kar yağışlarının ardından vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıları yakından takip ediyor. Aynı zamanda ve 'da yaşayan öğrenci ve veliler okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Bu hafta birçok ilimizde kar yağışları başladı. Kar yağışları eğitim hayatını da olumsuz etkiliyor. Yurdun büyük bir kesimini etkisi altına alan kar yağışı Erzurum ve Erzincan'da da etkili olacak. Erzurum'da sıcaklıklar -5 dereceye kadar inmesi bekleniyor. Erzincan'da ise sıcaklığın yer yer -2 dereceye kadar düşecek. Erzurum ve Erzincan'da edilecek mi konusunda Valilik'ten son dakika açıklaması gelmesi durumunda haberimizde yer alacaktır.

Erzurum ve Erzincan'da yarın okullar tatil mi?

Erzurum ve Erzincan'da yarın okullar tatil mi? Ocak ayının ilk haftasında ülkemizin birçok ilinde kar yağışları başladı. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası ülkede yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son rapora göre tahmine göre bazı illerde kar yağışı etkisini bu akşamdan itibaren itibaren arttıracak. Erzurum ve Erzincan'da yarın okullar tatil mi? Okullar tatil edilecek mi konusunda Valilik'ten son dakika açıklaması gelmesi durumunda haberimizde yer alacaktır. Kar, bir yağış biçimidir. Kar bulutlarda bulunan su taneciklerinin aşırı soğuk ile karşılaşması sonucu kristalleşerek oluşmasıdır. Bu olay çok çabuk meydana geldiği için su tanecikleri yağmura dönüşmeden kar haline gelmiştir.

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