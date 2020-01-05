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Arnavutköy'de dehşet: 2 ölü

İstanbul’da bir koca, eşi ve yanındaki adamı ormanlık alanda katletti. Ağabeyini arayıp cinayetleri itiraf etti. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken soruşturma devam ediyor.

Çifte infaz!
Öfekli koca dehşet saçtı. Olay önceki gün İstanbul Arnavutköy'de yaşandı. İbrahim Y., 2 çocuğunun annesi eşi Aynur Y. ve 3 çocuk babası Murat Olgun'u ormanlık alana götürdü. İkisine de kurşun yağdırdı. Daha sonra ağabeyi Hamdullah Y.'yi arayıp "Cinayet işledim. Gel" dedi. Ağabey, yaralı yengesini otomobiline alarak hastanenin yolunu tuttu. Kaza yaptı. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı. Olgun'un cansız bedeni ise ağacın kenarında bulundu. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken soruşturma devam ediyor.

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