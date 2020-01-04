İzmir'in Urla ilçesinde, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Urla ve İzmir Merkez çevresinde hissedildi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, kentte, saat 01.11'de merkez üssü Urla ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin derinliği yerin 21.31 km olarak açıklandı.

Detay 05.01.2020 01:11:29 DDA 37.9435 26.4570 12.49 Mw 4.0 - - - - Ege Denizi , 21.04 km. Urla (Izmir) 456062Detay 05.01.2020 00:08:19 DDA 36.5220 27.4185 5.21 ML 1.7 - - - - Ege Denizi, 14.87 km. Datça (Mugla) 456061Detay 04.01.2020 23:06:20 DDA 39.9063 41.3666 5.76 ML 1.3 Türkiye Erzurum Palandöken - - 456060Detay 04.01.2020 22:10:58 DDA 40.1521 31.7335 6.79 ML 1.6 Türkiye Ankara Beypazari - -