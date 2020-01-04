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  • 05.01.2020 01:29
  • Son Güncelleme: 05.01.2020 01:31

Son dakika: Urla'da 4.0 büyüklüğünde ! Son depremler

Afet ve () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.11'de 'in Urla ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. in yaklaşık 21.31 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

İzmir'de korkutan deprem

'in Urla ilçesinde, 4.0 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem Urla ve İzmir Merkez çevresinde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan () yapılan açıklamaya göre, kentte, saat 01.11'de merkez üssü Urla ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin derinliği yerin 21.31 km olarak açıklandı.




SON DEPREMLER
Tarih(TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer EventID
Detay 05.01.2020 01:11:29 DDA 37.9435 26.4570 12.49 Mw 4.0 - - - - , 21.04 km. Urla (Izmir) 456062
Detay 05.01.2020 00:08:19 DDA 36.5220 27.4185 5.21 ML 1.7 - - - - Ege Denizi, 14.87 km. Datça (Mugla) 456061
Detay 04.01.2020 23:06:20 DDA 39.9063 41.3666 5.76 ML 1.3 Türkiye Erzurum Palandöken - - 456060
Detay 04.01.2020 22:10:58 DDA 40.1521 31.7335 6.79 ML 1.6 Türkiye Ankara Beypazari - -

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