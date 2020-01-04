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  • 04.01.2020 22:03
  • Son Güncelleme: 04.01.2020 22:03

feribot seferlerine fırtına engeli

Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Kabatepe- hattında yarın planlanan 4 feribot seferi yapılamayacak. ile adalar hattında ulaşımı sağlayan Deniz Ulaşım AŞ, diğer trafik hatlarındaki ulaşımın normal seyrettiğini bildirdi.

Feribot seferlerine fırtına engeli

Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Kabatepe- hattında yarın planlanan 4 feribot seferi yapılamayacak.

Marmara'nın bir bölümü ile Ege'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Kabatepe ile Gökçeada arasındaki arabalı vapur seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

Yarın Kabatepe ile Gökçeada arasında 15.00 ve 20.00, Gökçeada ile Kabatepe arasında 13.00 ve 18.00 saatlerindeki seferler iptal edildi.

Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve 15.00'te, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 09.00 ve 17.00'de sefer gerçekleştirilecek.

ile adalar hattında ulaşımı sağlayan Deniz Ulaşım AŞ, diğer trafik hatlarındaki ulaşımın normal seyrettiğini bildirdi.

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