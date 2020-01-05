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  • 05.01.2020 20:19
  • Son Güncelleme: 05.01.2020 20:19

'dan sefer iptali! -Bursa seferi...

bu akşam yapılması planlanan -Bursa seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Yapılan açıklamada, "Saat 20.30'daki İstanbul (Eminönü/)-Bursa (Mudanya) seferimiz beklenmedik ve aniden gelişen olumsuz hava koşulları nedeni ile iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

BUDO'dan sefer iptali

Bursa Deniz Otobüslerinin () bu akşam yapılması planlanan -Bursa seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamada, "Saat 20.30'daki İstanbul (Eminönü/)-Bursa (Mudanya) seferimiz beklenmedik ve aniden gelişen olumsuz hava koşulları nedeni ile iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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