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  • 05.01.2020 07:17
  • Son Güncelleme: 05.01.2020 07:17

Takla atan araç alev aldı! Ölü ve yaralı var

'de gece saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç takla atarak karşı şeride geçti. Kaza sonrası alev alan araçta bulunan 3 kişiden 2'si yaşamını yitirirken, 1'i ise ağır yaralandı.

'in Balçova ilçesinde takla atıp alev alan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Narlıdere ilçesi istikametinden gelen sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 40 KL 313 plakalı otomobil, Mithatpaşa Caddesi'nde refüjdeki ağaca çarptı.

Bunun üzerine takla atıp karşı şeride geçen araçtaki 3 kişi yola savrulurken otomobil de alev aldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin Karacaoğlan (22) ve Berkay Altınay'ın (24) hayatını kaybettiğini belirledi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Serhat Sucu'nun ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

İtfaiye ekipleri araçta çıkan yangını söndürdü.

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