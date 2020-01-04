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  • 04.01.2020 21:03
  • Son Güncelleme: 04.01.2020 21:25

'den o iller için yağış uyarısı! 5 Ocak Pazar günü hava nasıl olacak? İşte raporu

Ocak ayının ilk günlerinde hava sıcaklıklarında düşüş devam ediyor. Hafta sonu dışarı çıkmak için plan yapan vatandaşlar ise Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıları yakından takip ediyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nin bazı illerinde havanın yağışlı geçeceği bildirildi. Peki, 5 Ocak Pazar günü hava nasıl olacak? İşte Türkiye geneli raporu...

Meteoroloji'den o iller için yağış uyarısı!

Ocak ayının ilk günlerinde hava sıcaklıklarında belirgin bir şekilde düşüş yaşanırken pek çok ilimizde kar yağışı görülüyor. Bu nedenle vatandaşlar Meteoroloji tarafından yapılacak uyarıları yakından takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Ocak Pazar günü yağış ve kar yağışı görülecek illeri açıkladı. Yapılan uyarıda oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istendi.

O İLLER İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu; Marmara'nın Batısı, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya,Çorum ve Artvin dışında), Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Denizli, Antalya'nın batı kıyıları, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Kars ve Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Güneydoğu Anadolu ve kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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