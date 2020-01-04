Bakırköy'de 2 katlı ahşap bina alev alev yanıyor. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunuyor.
Ekipler, Zeytinlik Reyhan Sokak'taki yangının diğer binalara sirayet etmesini önlemeye çalışıyor.
Detaylar gelecek...
Bakırköy'de 2 katlı ahşap bina alev alev yanıyor. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunuyor.
Ekipler, Zeytinlik Reyhan Sokak'taki yangının diğer binalara sirayet etmesini önlemeye çalışıyor.
Detaylar gelecek...
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