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  • 04.01.2020 20:46
  • Son Güncelleme: 04.01.2020 20:46

'de korkutan ! 2 katlı ahşap bina...

'de 2 katlı ahşap bina alev alev yanıyor. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri a müdahalede bulunuyor. Ekipler, Zeytinlik Reyhan Sokak'taki yangının diğer binalara sirayet etmesini önlemeye çalışıyor.

Bakırköy'de korkutan yangın!

'de 2 katlı ahşap bina alev alev yanıyor. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri a müdahalede bulunuyor.
Ekipler, Zeytinlik Reyhan Sokak'taki yangının diğer binalara sirayet etmesini önlemeye çalışıyor.

Detaylar gelecek...

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