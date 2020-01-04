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  • 04.01.2020 21:20
  • Son Güncelleme: 04.01.2020 21:20

4 Ocak çekiliş sonuçları duyuruldu! Devir tutarı 6 milyon liraydı...

Bayilerden gün içerisinde oynayan on binlerce kişi akşam saatlerinden itibaren sonuçları araştırıyor. Çarşamba günü yapılan çekilişte 6 milyon 476 bin 811 liralık ikramiyenin devretmesiyle gözler na çevrildi. Sayısal Loto şans oyununun sonuçları özellikle şu saatlerde araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, bu hafta kazanan numaralar hangileri oldu? İşte haftanın kazanan numaraları...

4 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları duyuruldu!

4 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgulama işlemi, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Bu hafta çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişte 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 476 bin liralık ikramiye bugüne devretmişti. Büyük ikramiyenin devretmesiyle birlikte gözler akşam saatlerinden itibaren haftanın Sayısal Loto sonuçlarına çevrildi. 1 Ocak Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından duyuruldu. İşte 4 Ocak Sayısal Loto sonuçları...

4 OCAK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonucu: 3 - 12 - 17 - 20 - 41 - 47

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