4 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgulama işlemi, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Bu hafta çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişte 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 476 bin liralık ikramiye bugüne devretmişti. Büyük ikramiyenin devretmesiyle birlikte gözler akşam saatlerinden itibaren haftanın Sayısal Loto sonuçlarına çevrildi. 1 Ocak Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından duyuruldu. İşte 4 Ocak Sayısal Loto sonuçları...

4 OCAK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonucu: 3 - 12 - 17 - 20 - 41 - 47