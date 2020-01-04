



Kazadan yara almadan kurtulan ağabeyin çağırdığı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Aynur Y. tedavi altına alındı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Arnavutköy Şamlar Tabiat Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Y., 2 çocuğunun annesi eşi Aynur Y. ve 3 çocuk babası Murat Olgun'u ormanlık alana götürdü. İbrahim Y., burada henüz bilinmeyen bir sebepten eşi Aynur Y. ve Murat Olgun'a ateş açtı. Açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerine kurşunlar isabet eden iki kişi de yere yığıldı.