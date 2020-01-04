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  • 04.01.2020 09:32
  • Son Güncelleme: 04.01.2020 09:40

Arnavutköy'de dehşet: "Gel ben işledim"

Arnavutköy'de Y. adlı kişi, eşi Y. ile adlı kişiyi ormanlık alanda kurşun yağmuruna tuttu. Murat Olgun olay yerinde ölürken eşi ise vücudun isabet eden 5 kurşunla ağır yaralandı. Şüphelinin, 'gel ben işledim' dediği ağabeyi ağır yaralanan yengesini hastaneye götürürken yaptı.



Kazadan yara almadan kurtulan ağabeyin çağırdığı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Aynur Y. tedavi altına alındı.
Olay, dün saat 19.30 sıralarında Arnavutköy Şamlar Tabiat Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Y., 2 çocuğunun annesi eşi Aynur Y. ve 3 çocuk babası Murat Olgun'u ormanlık alana götürdü. İbrahim Y., burada henüz bilinmeyen bir sebepten eşi Aynur Y. ve Murat Olgun'a ateş açtı. Açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerine kurşunlar isabet eden iki kişi de yere yığıldı.

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