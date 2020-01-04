Kaza, saat 06.00 sıralarında Doktor Refik Saydam Caddesi'nde meydana geldi. Henüz sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 35 DD 5672 ile 35 Y 6305 plakalı hafif ticari araçlar çarpıştı. Kazada, iki araçtaki 5 kişi ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2'si Alsancak Nevvar- Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne, diğerleri ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2'si Alsancak Nevvar- Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne, diğerleri ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.