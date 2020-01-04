Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 04.01.2020 09:10
  • Son Güncelleme: 04.01.2020 09:10

'de araçlar çarpıştı: 5 ağır yaralı

'in Konak ilçesinde, iki aracın çarpıştığı da, 5 kişi ağır yaralandı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

İzmir'de feci kaza: 5 kişi ağır yaralı
, saat 06.00 sıralarında Doktor Refik Saydam Caddesi'nde meydana geldi. Henüz sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 35 DD 5672 ile 35 Y 6305 plakalı araçlar çarpıştı. Kazada, iki araçtaki 5 kişi ağır yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2'si Alsancak Nevvar- Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne, diğerleri ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleriİzmir'de hafif ticari araçlar çarpıştı: 5 ağır yaralı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri