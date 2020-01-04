İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yurt dışına çıkma hazırlığında altı grup halinde Pakistan, Afganistan ve İran uyruklu 15 düzensiz göçmen tespit etti.

Ekiplerin yakaladığı düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.