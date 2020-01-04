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  • 04.01.2020 09:43
  • Son Güncelleme: 04.01.2020 09:43

Son dakika: 'nde 15 düzensiz yakalandı

'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 15 düzensiz yakalandı. Ekiplerin yakaladığı düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yurt dışına kaçarken yakalandılar! Tam 15 kişi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy yakınlarında yurt dışına çıkma hazırlığında altı grup halinde Pakistan, Afganistan ve uyruklu 15 düzensiz tespit etti.

Ekiplerin yakaladığı düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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