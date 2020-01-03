Teröre inat eğitimini sürdürdü, diş hekimi oldu! Bölge halkına şifa dağıtıyor...

Diyarbakır'da 12 yıl önce PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısından yaralı kurtulan ve teröre inat eğitimini sürdürüp diş hekimi olan Vedat Bora, ilk tercihi Şırnak'ta, bölge halkına şifa dağıtıyor. Azmiyle herkese örnek olan genç sağlıkçı, "Çok canlar yitirdik ama eksilmedik. Bu vatanın evlatları okurken, elleri kalem tutarken öldürüldü, canlarına kıyıldı.
Onlar vurdu, pes etmedik, yılmadık, azmettik, hedefimize daha da bağlandık. Terörün sonunun çok yakın olduğunu görüyoruz" diyor.
Bora, 3 Ocak 2008'de yaşanan saldırıdan yaralı kurtulmuştu.
Onlar vurdu, pes etmedik, yılmadık, azmettik, hedefimize daha da bağlandık. Terörün sonunun çok yakın olduğunu görüyoruz" diyor.
Bora, 3 Ocak 2008'de yaşanan saldırıdan yaralı kurtulmuştu.
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