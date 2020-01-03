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15 yaşındaki Özgenur öyle bir halde bulundu ki... Esra Erol'da tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu!

Başarılı sunucu Esra Erol'un sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında, 6 aylık kayıp Özgenur saatler içinde bulundu. Kendisinden 6 yaş büyük birine kaçtığı ortaya çıkan Özgenur, tüm yaşadıklarını Esra Erol'a anlattı. Özgenur'un Esra Erol'da programına çıktığı andaki görüntüsü ise tüm Türkiye'yi ağlattı. İşte Esra Erol'da programında yaşanan o anlar...

03.01.2020 03:54 - Son Güncelleme: 03.01.2020 03:56
15 yaşındaki Özgenur öyle bir halde bulundu ki... Esra Erol'da tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu!

Mikail Bey 15 yaşındaki kızı Özgenur'un 6 aydır kayıp olduğunu belirterek Esra Erol'a başvurdu. ATV ekranlarının fenomen programlarından Esra Erol'da, 6 aylık kayıp Özgenur'u saatler içinde buldu. Kendisinden 6 yaş büyük birine kaçtığı ortaya çıkan Özgenur, tüm yaşadıklarını Esra Erol'a anlattı. Özgenur'un Esra Erol'da programına çıktığı andaki görüntüsü ise tüm Türkiye'yi ağlattı.

15 yaşındaki Özgenur öyle bir halde bulundu ki... Esra Erol'da tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu!

ÖZGENU EVDEN KAÇMAYA BAŞLADI

14 yaşındayken internetten tanıştığı Hakan Şenol ile buluşmaya başlayan Özgenur daha sonra evden kaçtı. Evde kaçtıktan sonra yeniden eve dönen Özgenur, tekrar Hakan Şenol'a kaçtı. Bir süre bu kaçıp eve geri dönmelere devam eden Özgenur, babasıyla problem yaşamaya başladı.

15 yaşındaki Özgenur öyle bir halde bulundu ki... Esra Erol'da tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu!

Baba Mikail Bey, kızı Özgenur'u "evde dursun, kaçmasın" diyerek nişanladı. Bunun üzerine Özgenur tekrar Hakan Şenol'a kaçtı.

15 yaşındaki Özgenur öyle bir halde bulundu ki... Esra Erol'da tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu!

15 yaşına giren Özgenur bir süre 21 yaşındaki Hakan Şenol ile birlikte yaşadı. Özgenur'un babasının şikayeti arttıkça Hakan Şenol'un ailesi kızın evden gitmesini istedi. Bu hareket sonrası Hakan Şenol ve Özgenur Akhisar'da bir ev tutarak yaşamaya başladı.

15 yaşındaki Özgenur öyle bir halde bulundu ki... Esra Erol'da tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu!

Özgenur'un babası Mikail Bey 6 aydır kayıp olan kızı Özgenur için ATV ekranlarındaki Esra Erol programına çıktı.

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