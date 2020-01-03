15 yaşındaki Özgenur öyle bir halde bulundu ki... Esra Erol'da tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu!
Başarılı sunucu Esra Erol'un sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında, 6 aylık kayıp Özgenur saatler içinde bulundu. Kendisinden 6 yaş büyük birine kaçtığı ortaya çıkan Özgenur, tüm yaşadıklarını Esra Erol'a anlattı. Özgenur'un Esra Erol'da programına çıktığı andaki görüntüsü ise tüm Türkiye'yi ağlattı. İşte Esra Erol'da programında yaşanan o anlar...
Mikail Bey 15 yaşındaki kızı Özgenur'un 6 aydır kayıp olduğunu belirterek Esra Erol'a başvurdu. ATV ekranlarının fenomen programlarından Esra Erol'da, 6 aylık kayıp Özgenur'u saatler içinde buldu. Kendisinden 6 yaş büyük birine kaçtığı ortaya çıkan Özgenur, tüm yaşadıklarını Esra Erol'a anlattı. Özgenur'un Esra Erol'da programına çıktığı andaki görüntüsü ise tüm Türkiye'yi ağlattı.
ÖZGENU EVDEN KAÇMAYA BAŞLADI
14 yaşındayken internetten tanıştığı Hakan Şenol ile buluşmaya başlayan Özgenur daha sonra evden kaçtı. Evde kaçtıktan sonra yeniden eve dönen Özgenur, tekrar Hakan Şenol'a kaçtı. Bir süre bu kaçıp eve geri dönmelere devam eden Özgenur, babasıyla problem yaşamaya başladı.