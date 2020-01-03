15 yaşındaki Özgenur öyle bir halde bulundu ki... Esra Erol'da tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu!

ÖZGENU EVDEN KAÇMAYA BAŞLADI

14 yaşındayken internetten tanıştığı Hakan Şenol ile buluşmaya başlayan Özgenur daha sonra evden kaçtı. Evde kaçtıktan sonra yeniden eve dönen Özgenur, tekrar Hakan Şenol'a kaçtı. Bir süre bu kaçıp eve geri dönmelere devam eden Özgenur, babasıyla problem yaşamaya başladı.