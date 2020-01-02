Elazığ'da yarın okullar tatil mi? 3 Ocak Cuma MEB Elazığ için kar tatili açıklaması var mı?

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı bazı bölgelerde etkisini sürdürüyor. Elazığ'da etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın bazı illerimizde kar yağışı olacak. Bu kapsamda ülkemizin pek çok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve veliler okulların tatil olup olmadığını merak ediyor.

ELAZIĞ'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Elazığ'da okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.