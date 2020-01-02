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  • 02.01.2020 22:40
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 22:40

Elazığ'da yarın okullar tatil mi? 3 Ocak Cuma MEB Elazığ için kar tatili açıklaması var mı?

Elazığ'da yarın okullar tatil mi? Aralık ayının ilk günlerinden itibaren Türkiye'nin birçok ilinde etkisini gösteren kar yağışlarının ardından vatandaşlar uyarıları yakından takip ediyor. Aynı zamanda Elazığ'da yaşayan öğrenci ve veliler okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Bu hafta birçok ilimizde kar yağışları başladı. Kar yağışları eğitim hayatını da olumsuz etkiliyor. Elazığ'da yarın okulların tatil olup olmadığı o ilde yaşayan vatandaşların araştırdığı konuların başında bulunuyor.

Elazığ'da yarın okullar tatil mi?

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı bazı bölgelerde etkisini sürdürüyor. Elazığ'da etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın bazı illerimizde kar yağışı olacak. Bu kapsamda ülkemizin pek çok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve veliler okulların tatil olup olmadığını merak ediyor.

ELAZIĞ'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Elazığ'da okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

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