Ege Üniversitesi kampüsünde, yolun karşısına geçmek isteyen Sezen Zambak'a (23) traktörle çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Vehbi B. için yapılan tutuklama talebinin reddedilmesinin ardından, genç kızın babası Metin Zambak sosyal medyada '#sezenzambakicinadalet' etiketiyle kampanya başlattı.
Acılı baba, hesabında şunları yazdı: "Sezen'in emsal teşkil etmesi için adalet istiyorum. Hayatımızı derinden sarsan, yaşama umutlarımızı çalan, hayallerimizi yok eden bu olayın duyurulması ve yayılması için yardımlarınızı bekliyorum."
SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU
Acılı baba Metin Zambak'ın yaptığı paylaşımın ardından, #sezenzambakicinadalet etiketi, sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.
Acılı baba, hesabında şunları yazdı: "Sezen'in emsal teşkil etmesi için adalet istiyorum. Hayatımızı derinden sarsan, yaşama umutlarımızı çalan, hayallerimizi yok eden bu olayın duyurulması ve yayılması için yardımlarınızı bekliyorum."
SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU
Acılı baba Metin Zambak'ın yaptığı paylaşımın ardından, #sezenzambakicinadalet etiketi, sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.
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