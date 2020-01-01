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Yeğeni boğazını kesti

'ta Suriyeli asker Albay Pilot (52) karısı, 3 yaşındaki çocuğu ve yeğeni Abdul Halil Mulle (25) ile birlikte yaşıyordu. Umeyr ile Mulle arasında dün tartışma çıktı. Genç adam, eski savaş pilotunun boğazını keserek öldürdü. Katil zanlısı, kısa sürede yakalandı.

Yeğeni boğazını kesti
İstanbul Esenyurt'ta Suriyeli asker Albay Pilot İsmail Molla Umeyr (52) karısı, 3 yaşındaki çocuğu ve yeğeni Abdul Halil Mulle (25) ile birlikte yaşıyordu. Umeyr ile Mulle arasında dün tartışma çıktı. Genç adam, eski savaş pilotunun boğazını keserek öldürdü. Katil zanlısı, kısa sürede yakalandı.

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