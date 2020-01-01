Yeğeni boğazını kesti

İstanbul Esenyurt'ta Suriyeli asker Albay Pilot İsmail Molla Umeyr (52) karısı, 3 yaşındaki çocuğu ve yeğeni Abdul Halil Mulle (25) ile birlikte yaşıyordu. Umeyr ile Mulle arasında dün tartışma çıktı. Genç adam, eski savaş pilotunun boğazını keserek öldürdü. Katil zanlısı, kısa sürede yakalandı.
- Yaşam
- 01.01.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.