Milli Piyango'nun 2019 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği 7615536 numaralı tam biletin sahibi ortaya çıkmadı, para zaman aşımına uğradı. Tüm Türkiye'yi 1 yıl boyunca konuşturan talihli için parayı hazır olarak bekleten Milli Piyango İdaresi, internet sitesine de zaman aşımı sayacı koymuştu. İkramiyenin alınması için tanınan süre dün saat 17.00'de doldu.
Talihli parasını almak için Milli Piyango İdaresi'ne gitmedi. Talihsiz talihli hem 70 milyon liradan hem de bunun sağlayacağı getiriden oldu. Eğer biletin sahibi 70 milyon liralık ikramiyeyi alsaydı, şunları yapabilecekti:
● Mevduata yatırdığında aylık yaklaşık 1.2 milyon lira faiz alabilecekti.
● 35 bin 950 Cumhuriyet altını sahibi olabilecekti.
● 300 bin lira değerinde 233, 500 bin lira değerinde 140 daire ya da 3 milyon lira değerinde 23 lüks villa satın alabilecekti.
● İkramiye ile 1 milyon lira değerinde 70 lüks yata ya da 1 jete sahip olabilecekti.
● En pahalı otomobiller arasında gösterilen Ferrari 488 Pista'dan 13 adet satın alabilecekti.
ŞİMDİ NE OLACAK?
Süresinde alınmayan ve zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aktarılıyor. Bu paralar; savunma sanayii, çocuk esirgeme hizmetleri, Türkiye'nin tanıtımı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile olimpiyat oyunlarına hazırlık için kaynak olarak kullanılıyor. Tahsilat için zaman aşımı çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl olarak belirlenmiş durumda.
Talihli parasını almak için Milli Piyango İdaresi'ne gitmedi. Talihsiz talihli hem 70 milyon liradan hem de bunun sağlayacağı getiriden oldu. Eğer biletin sahibi 70 milyon liralık ikramiyeyi alsaydı, şunları yapabilecekti:
● Mevduata yatırdığında aylık yaklaşık 1.2 milyon lira faiz alabilecekti.
● 35 bin 950 Cumhuriyet altını sahibi olabilecekti.
● 300 bin lira değerinde 233, 500 bin lira değerinde 140 daire ya da 3 milyon lira değerinde 23 lüks villa satın alabilecekti.
● İkramiye ile 1 milyon lira değerinde 70 lüks yata ya da 1 jete sahip olabilecekti.
● En pahalı otomobiller arasında gösterilen Ferrari 488 Pista'dan 13 adet satın alabilecekti.
ŞİMDİ NE OLACAK?
Süresinde alınmayan ve zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aktarılıyor. Bu paralar; savunma sanayii, çocuk esirgeme hizmetleri, Türkiye'nin tanıtımı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile olimpiyat oyunlarına hazırlık için kaynak olarak kullanılıyor. Tahsilat için zaman aşımı çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl olarak belirlenmiş durumda.
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