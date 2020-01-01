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  • 01.01.2020 16:28
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 16:28

ne zaman, hangi gün? 14 Şubat 2020 hangi güne denk geliyor?

Yılın en romantik zamanı yaklaşıyor. 2020 yılında girmemiz ile birlikte hediye fikirleri düşünen vatandaşlar 'nün ne zamana denk geldiğini araştırmaya başladılar. Peki, , hangi gün? 14 Şubat 2020 hangi güne denk geliyor? Sevgilile Günü nasıl ortaya çıktı? İşte 2020 Sevgililer Günü tarihi...

Sevgililer Günü hangi gün?

Sevgililer Günü ne zaman? 2020 yılına girmemiz ile birlikte özel günlerin hangi günlere denk geldiği araştırılmaya başlandı. Bunlardan biri de Sevgililer Günü. Sevgililer Günü yaklaşırken şimdiden kişileri hediye telaşı sardı. Sevgilisine hediye almak için erkenden harekete geçenler bu yıl Sevgililer Günü'nün tarihini merak ediyor. Peki, Sevgililer Günü ne zaman, hangi gün? 14 Şubat 2020 hangi güne denk geliyor?

SEVGİLİLER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla sevdiklerini mutlu etmek için hediye arayanlar, bu yıl Sevgililer Günü'nün hangi güne denk geldiğini merak ediyor. 2020 yılında 14 Şubat Sevgililer Günü Cuma gününe denk geliyor.

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