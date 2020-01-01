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  • 01.01.2020 15:20
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 15:24

2 aylık bebeğinin yanında ölü bulunmuştu! Kan donduran olayda flaş gelişme!

’da 2 aylık bebeğinin yanında ölü bulunan 19 yaşındaki , sırlarla dolu iyle ilgili eşi S. Koyuncu ve ailesinin polis sorgusu devam ediyor.

Kan donduran olayda flaş gelişme!

Çubuk'ta berber S. Koyuncu, önceki akşam Atatürk Mahallesi, Oba Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki evinde eşi 'yu yatak odasında 2 aylık bebeğinin yanında kanlar içinde buldu.

Eşinin haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Nazmiye Koyuncu'nun öldüğü belirlendi.

Olaydan ilgili inceleme başlatan polis Nazmiye Koyuncu'nun eşi S. Koyuncu, kayınpederi C. Koyuncu ve henüz ismi öğrenilemeyen kayınvalidesini gözaltına aldı. Genç kadın ise dün mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Bu arada 3 şüphelinin sorgularının Emniyet Müdürlüğü Büro Amirliği'nde sürdüğü öğrenildi.

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