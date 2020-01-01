Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 01.01.2020 16:21
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 16:26

Suriyeli eski savaş pilotu cinayetinde korkunç detaylar! 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde...

Esenyurt’ta Suriyeli eski savaş uçağı pilotu İsmail Molla Umeyr, yeğeni tarafından evinde boğa kesilerek öldürülmüştü. Yeğenin, amcasının gözlerini de oyduğu öğrenilirken, Umeyr’in 5 yaşındaki çocuğunun tüm vahşete tanıklık ettiği ortaya çıktı.

Olay dün sabah saatlerinde Yenikent Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın 4. katında meydana geldi. Suriyeli 52 yaşındaki Suriyeli eski savaş pilotu İsmail Molla Umeyr yeğeni Abdulkadir Halil Mulle (25) , tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSuriyeli eski savaş pilotu cinayetinde korkunç detaylar! 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri