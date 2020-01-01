Suriyeli eski savaş pilotu cinayetinde korkunç detaylar! 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde... Esenyurt’ta Suriyeli eski savaş uçağı pilotu İsmail Molla Umeyr, yeğeni tarafından evinde boğa kesilerek öldürülmüştü. Yeğenin, amcasının gözlerini de oyduğu öğrenilirken, Umeyr’in 5 yaşındaki çocuğunun tüm vahşete tanıklık ettiği ortaya çıktı.

Olay dün sabah saatlerinde Yenikent Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın 4. katında meydana geldi. Suriyeli 52 yaşındaki Suriyeli eski savaş pilotu İsmail Molla Umeyr yeğeni Abdulkadir Halil Mulle (25) , tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. HABERİN DEVAMI

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