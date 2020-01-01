Şans Topu oyununun 968'inci hafta çekilişinde hangi numaraların ikramiye kazandığı merak konusu oldu. Geçen hafta gerçekleştirilen çekilişlerin ardından 5 artı 1 bilen 1 kişi, 881 bin 763 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi olmuştu. Büyük ikramiye isabet eden kupon, Mersin'in Tarsus ilçesinden yatırıldı. İşte haftanın kazanan numaraları...

1 OCAK 2020 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu sonucu: 6 - 7 - 18 - 25 - 34 ve +5