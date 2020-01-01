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  • Son Güncelleme: 01.01.2020 21:31

sorgulama: 1 Ocak 2020 duyuruldu!

1 Ocak , günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. oyununun 968'inci hafta çekilişi yapıldı. Geçen haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 1 kişi, 881 bin 763 lira ikramiye kazanmıştı. Bugün bayilerden Şans Topu oynayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını öğrenmek istiyor. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte 1 Ocak 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları...

1 Ocak 2020 Şans Topu sonuçları duyuruldu!

Şans Topu oyununun 968'inci hafta çekilişinde hangi numaraların ikramiye kazandığı merak konusu oldu. Geçen hafta gerçekleştirilen çekilişlerin ardından 5 artı 1 bilen 1 kişi, 881 bin 763 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi olmuştu. Büyük ikramiye isabet eden kupon, Mersin'in Tarsus ilçesinden yatırıldı. İşte haftanın kazanan numaraları...

1 OCAK 2020 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu sonucu: 6 - 7 - 18 - 25 - 34 ve +5

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