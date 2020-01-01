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  • 01.01.2020 20:54
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 20:54

Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Perşembe MEB açıklaması geldi mi?

Aralık ayının ortalarından itibaren yurt genelinde etkili olan kar yağışı bazı bölgelerde etkisini sürdürüyor. Kayseri'de etkili olan yoğun karla karışık yağmur ve soğuk hava dalgası hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın bazı illerimizde kar yağışı olacak. Bu kapsamda ülkemizin pek çok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve veliler okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 2 Ocak Perşembe MEB açıklaması yapıldı mı? İşte merak edilen detaylar...

Kayseri'de yarın okullar tatil mi?

Kayseri'de yarın okullar tatil mi? Türkiye'nin birçok ilinde etkisini gösteren kar yağışlarının ardından vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıları yakından takip ediyor. Aynı zamanda Kayseri'de yaşayan öğrenci ve veliler okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Bu hafta birçok ilimizde kar yağışları başladı. Kar yağışları eğitim hayatını da olumsuz etkiliyor. Kayseri'de yarın okulların tatil olup olmadığı o ilde yaşayan vatandaşların araştırdığı konuların başında bulunuyor.

KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri'de okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

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