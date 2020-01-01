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  • 01.01.2020 21:38
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 21:40

ve seferlerine fırtına engeli!

Çanakkale nin ve ilçelerine, 'nde beklenen fırtına nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı seferleri iptal edildi.

Feribot seferlerine fırtına engeli

'nde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle - Kabatepe ve - Geyikli hatlarında yarın yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

Gökçeaada'dan saat 07.00, 13.00 ve 18.00, Kabatepe'den ise saat 09.00, 15.00 ve 20.00 seferleri yapılmayacak. Günün tek seferi ise, Gökçeada'dan saat 09.00, Kabatepe'den saat 16.00'da olacak.

Bozcaada'dan saat 07.15, Geyikli'den saat 08.00 seferleri de iptal edilirken, bu hatta gün içindeki diğer seferlerin yapılıp yapılmayacağı daha sonra belli olacak.

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