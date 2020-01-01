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  • 01.01.2020 20:20
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 20:20

'da dan operasyonu

İl Komutanlığı ekipleri, yılbaşında kaçak ve yi piyasaya sürmeye çalışılanlara göz açtırmadı.

Jandarmdan sahtecilere operasyon!

İl Komutanlığı ekipleri, yılbaşında kaçak ve yi piyasaya sürmeye çalışılanlara göz açtırmadı.

Edinilen bilgilere göre, alınan bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozcağız beldesi eski terminal mevkisinde, hazırladığı sahte içkileri içkili mekanlara pazarlayan M.K.'yı gözaltına aldı. M.K.'nın yaptığı sahte içkileri seyyar satıcı tezgahı altında saklayarak taşıdığını belirleyen ekipler yaptıkları aramada üretilen sahte içkileri ele geçirdi.

Olay şüphelisi M.K. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele ile 4733 Sayılı TAPDK hükümleri çerçevesinde yasal işlem başlatıldı.

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