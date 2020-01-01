Kabataş-Bağcılar tramvay hattının katener teli koptu, seferler durdu

Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Beyazıt durağı yakınlarında katener telinin kopması sonucu Beyazıt-Yusufpaşa arasında tramvay seferleri durdu.T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Beyazıt durağı yakınlarında katener telinin kopması sonucu Beyazıt-Yusufpaşa arasında çift taraflı tramvay seferleri durdu. Katener telinin kopmasının ardından ekipleri telleri tamir etmek için çalışmalara başlarken, Beyazıt-Yusufpaşa arasında seferler İETT otobüsleri sağlanıyor. Tellerin kopmasına ilişkin Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Ekiplerin telleri tamir etme çalışmaları sürüyor.