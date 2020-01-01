Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 01.01.2020 22:14
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 22:14

Kabataş-Bağcılar tramvay hattının katener teli koptu, seferler durdu

Son dakika haberine göre Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Beyazıt durağı yakınlarında katener telinin kopması sonucu Beyazıt-Yusufpaşa arasında tramvay seferleri durdu.

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler durdu
Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Beyazıt durağı yakınlarında katener telinin kopması sonucu Beyazıt-Yusufpaşa arasında tramvay seferleri durdu.

T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Beyazıt durağı yakınlarında katener telinin kopması sonucu Beyazıt-Yusufpaşa arasında çift taraflı tramvay seferleri durdu. Katener telinin kopmasının ardından ekipleri telleri tamir etmek için çalışmalara başlarken, Beyazıt-Yusufpaşa arasında seferler İETT otobüsleri sağlanıyor. Tellerin kopmasına ilişkin Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bir iş makinesinin katener hattına zarar vermesi nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaktadır. Beyazıt-Yusufpaşa arasında İETT otobüsleri ile ulaşım sağlanmaktadır."

Ekiplerin telleri tamir etme çalışmaları sürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriKabataş-Bağcılar tramvay hattının katener teli koptu, seferler durdu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri