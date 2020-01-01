Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 01.01.2020 22:17
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 22:17

1 Ocak sonuçları sorgulama: Haftanın açıklandı!

1 Ocak sonuçları sorgulama işlemi on binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Geçen hafta cumartesi günü gerçekleştirilen çekilişte 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 122 bin 952 liralık ikramiye bugüne devretmişti. Büyük ikramiyenin devretmesiyle birlikte gözler akşam saatlerinden itibaren haftanın na çevrildi. sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.45'te yapılan çekilişlerin ardından duyuruldu. İşte ...

1 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Bugün bayilerden Sayısal Loto oynayan on binlerce kişi akşam saatlerinden itibaren sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Cumartesi günü yapılan çekilişte 5 milyon 122 bin 952 liralık ikramiyenin devretmesiyle gözler Sayısal Loto sonuçlarına çevrildi. Sayısal Loto şans oyununun sonuçları özellikle şu saatlerde çok araştırılıyor. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte haftanın kazanan numaraları...

1 OCAK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri1 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgulama: Haftanın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri