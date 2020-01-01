Bugün bayilerden Sayısal Loto oynayan on binlerce kişi akşam saatlerinden itibaren sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Cumartesi günü yapılan çekilişte 5 milyon 122 bin 952 liralık ikramiyenin devretmesiyle gözler Sayısal Loto sonuçlarına çevrildi. Sayısal Loto şans oyununun sonuçları özellikle şu saatlerde çok araştırılıyor. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte haftanın kazanan numaraları...
1 OCAK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
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