





Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Abant Tabiat Parkı, yeni yıl tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen tatilcilerin akınına uğradı. Sabah saatlerinden itibaren binlerce tatilcinin geldiği Abant'ta, akşam saatlerinde kar şiddetini artırdı.

