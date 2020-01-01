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  • 01.01.2020 22:06
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 22:06

'ta kar çilesi! Tatilciler otellere sığındı

Bolu'da, yeni yıl tatilini Tabiat Parkı’nda geçirmek isteyen tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk ve kar yağışı nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Bazı sürücüler 2 saat boyunca yolda mahsur kaldı. Saatlerce yoğun kar yağışı altında ilerleyemeyen sürücüler bölgedeki otellere sığındı.




Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Abant Tabiat Parkı, yeni yıl tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen tatilcilerin akınına uğradı. Sabah saatlerinden itibaren binlerce tatilcinin geldiği Abant'ta, akşam saatlerinde kar şiddetini artırdı.

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