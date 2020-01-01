Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece 03.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Esenler metro durağı içerisinde ellerinde bıçaklar olan iki grubun kavga ettiği ve yaralıların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Başından, belinden ve omuzundan yaralı olan Musa Anter Özçelik ile ense ve elinden yaralanan Beytullah Özbaysar ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.