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  • 01.01.2020 14:28
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 14:33

'da metrodaki bıçaklı kavga ile ilgili flaş gelişme

'daki metrosunda dün gece saat 03.00 sıralarında ellerinde bıçak olan iki grup kavga etti. çıkan kavgada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece 03.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Esenler metro durağı içerisinde ellerinde bıçaklar olan iki grubun kavga ettiği ve yaralıların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Başından, belinden ve omuzundan yaralı olan Musa Anter Özçelik ile ense ve elinden yaralanan Beytullah Özbaysar ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.

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