Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 01.01.2020 13:09
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 13:09

'da acı olay! Bahçede ölü bulundu

Çorlu'da yaşayan 77 yaşındaki yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü tespit ederken, polis ekipleri bahçede inceleme yaptı.

Tekirdağ'da acı olay! Bahçede ölü bulundu

'ın Çorlu ilçesinde 77 yaşındaki kadın evinin bahçesinde ölü bulundu.

Muhittin Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki apartman dairesinde yaşayan Melek Bayrak'ın sabah yatağında olmadığını fark eden Türkmenistan uyruklu bakıcısı Kunduz Jorayeva, durumu yakınlarına bildirdi.

Bayrak'ın yakınları, yaşlı kadını apartmanın bahçesinde hareketsiz buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bayrak'ın öldüğünü belirledi.

Kadının cesedi morga konuldu, polis ekipleri bahçede inceleme yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriTekirdağ'da acı olay! Bahçede ölü bulundu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri