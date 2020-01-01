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  • 01.01.2020 14:34
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 14:35

Diyanet takvimi: ? 2020 Hac kesin kayıtlar ne zaman yapılacak?

2020 hac kuraları için heyecanlı bekleyiş başladı. Yeni yıla girmemiz ile birlikte hac ön başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar kura tarihini araştırmaya başladı. Diyanet'in takvimine göre, kura ve kesin kayıt tarihleri belli oldu. Peki, Hac 2020 kuraları ne zaman çekilecek? 2020 Hac kesin kayıtlar ne zaman yapılacak?

2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek?

2020 hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 hac takvimi belirlendi. Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından kesin kayıt işlemleri gerçekleştirilecek. Kura tarihini heyecanla bekleyen vatandaşlar, Diyanet'in takvimini araştırıyor. Peki, Hac 2020 kuraları ne zaman çekilecek? 2020 Hac kesin kayıtlar ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

2020 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre, 11 Kasım'da başlayan 2020 hac ön kayıtları 13 Aralık 2019 tarihinde sona erecek.

Bu tarihler arasında www.hac.gov.tr adresinde yayınlanacak ön kayıt linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla başvurular alınacak.

2020 yılı hac kurası 09 Ocak 2020 tarihinde çekilecektir. Hac kura sonuçları ise https://hacumre.diyanet.gov.tr/ internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.

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