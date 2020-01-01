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  • 01.01.2020 21:53
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 21:53

İstanbul'da kısa süreli kar ve dolu yağışı

Meteorolojiden son dakika hava durumu haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul'da özellikle Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kısa süreli kar ve dolu yağışı görüldü.

İstanbul'da kısa süreli kar ve dolu yağışı

İstanbul'da özellikle Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kısa süreli kar ve dolu yağışı görüldü.



Alınan bilgiye göre, 21.00 sularında başlayan kar yağışı Beykoz Çavuşbaşı mevkisinde zaman zaman dolu şeklinde devam etti.

Beykoz'un yanı sıra Çekmeköy'ün yüksek kesimlerinde de kısa süreli kar yağışı gerçekleşti.

Avrupa Yakası'nda ise Beyoğlu'nun başta Taksim olmak üzere bazı bölgelerinde kısa süre dolu yağışı görüldü.

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