İstanbul Havalimanı’nda sefer iptali yok

İstanbul'u olumsuz etkileyen hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda uçuşların yapılamadığına dair haberler üzerine İGA'dan açıklama yapıldı. Şirketin açıklamasında, "Yolcuların etkilenmemesi adına çalışmalar sürmektedir. İstanbul'u etkileyen olumsuz hava koşullarına rağmen İstanbul Havalimanı'nda, operasyon kesintisiz olarak devam etmekte ve herhangi bir sefer iptali bulunmamaktadır" denildi.
- Yaşam
- 01.01.2020
- Gazete
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