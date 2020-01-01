Bugünkü
Takvim

’nda sefer iptali yok

İstanbul'u olumsuz etkileyen hava koşulları nedeniyle 'nda uçuşların yapılamadığına dair haberler üzerine İGA'dan açıklama yapıldı. Şirketin açıklamasında, "Yolcuların etkilenmemesi adına çalışmalar sürmektedir. İstanbul'u etkileyen olumsuz hava koşullarına rağmen İstanbul Havalimanı'nda, operasyon kesintisiz olarak devam etmekte ve herhangi bir sefer iptali bulunmamaktadır" denildi.

İstanbul Havalimanı’nda sefer iptali yok
İstanbul'u olumsuz etkileyen hava koşulları nedeniyle 'nda uçuşların yapılamadığına dair haberler üzerine İGA'dan açıklama yapıldı. Şirketin açıklamasında, "Yolcuların etkilenmemesi adına çalışmalar sürmektedir. İstanbul'u etkileyen olumsuz hava koşullarına rağmen İstanbul Havalimanı'nda, operasyon kesintisiz olarak devam etmekte ve herhangi bir sefer iptali bulunmamaktadır" denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleriİstanbul Havalimanı’nda sefer iptali yok
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri